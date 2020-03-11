Aziz Hakan Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı, milletçe varlığımızın ve birliğimizin delilidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziz Hakan Altun: 'Bayrak ve İstiklal Marşı, milletçe varlığımızın ve birliğimizin delilidir' - Son Dakika

Aziz Hakan Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı, milletçe varlığımızın ve birliğimizin delilidir"

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, "Allah Türk Milletini bir daha İstiklal Marşı yazdıracak koşuların içine sokmasın.

Aziz Hakan Altun:

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, "Allah Türk Milletini bir daha İstiklal Marşı yazdıracak koşuların içine sokmasın. Fakat böyle bir durum oluşacak olursa da, İstiklal Marşı'nı tekrar yazacak güç ve kudret, ruh ve inanç Türk Milleti'nde halen mevcuttur" dedi.


MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99'uncu yıl dönümü ilgili yayımladığı mesajına, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşımız, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren ve Türk Milleti'ni ortak düşünce ve değerler düzleminde buluşturan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşı'nın yazılışında o dönem ki koşullar büyük önem taşır. İstiklal Marşı'nın her dizesinde verilen bir mesaj vardır. Saldırgan düşmana karşı Anadolu'da tutuşan heyecanı koruyacak, milli duyguları ve inancı canlı tutacak bir marşın hazırlanması gerekiyordu. Bu süreçte Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı marş milletimizi ümitsizlikten umuda doğru sürükledi. Kurtuluş Savaşımızın en çetin günlerinde yazılan İstiklal Marşımız, tarih boyunca özgür ve bağımsız yaşamış milletimizin, kutsal değerlerine bağlılığını; bu değerlere yönelik düşman saldırılarına karşı takındığı yiğitçe tavrı yansıtır. Ortadoğu ve ülkemiz batının emperyalist emellerinin zirveye çıktığı şartlarla yeniden karşı karşıyadır. Milli şuurun diri tutulmasında bu gibi eserlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yeni yetişen gençlik tarafından İstiklal Marşımız ve tarihimiz, iyi bilinmeli ve iyi anlaşılmalıdır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de düşmanlarımız var olacaktır. Bayrak ve İstiklal Marşı, milletçe varlığımızın ve birliğimizin delilidir. Bunlar, onurumuzun ve namusumuzun simgeleridir. Her Türk'ün Bayrağına ve İstiklal Marşına saygı duyması, onları koruması ulusal görevidir. Akif'in deyişiyle 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın', Allah Türk Milletini bir daha İstiklal Marşı yazdıracak koşuların içine sokmasın. Fakat böyle bir durum oluşacak olursa da, İstiklal Marşı'nı tekrar yazacak güç ve kudret, ruh ve inanç Türk Milleti'nde halen mevcuttur. Gerekirse en iyi şekilde tekrar yazarız, bunu da herkes bilsin" dedi. - KONYA

Makina Mühendisleri Odası, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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