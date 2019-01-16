Aziz Kocaoğlu, İzmir için "bende varım" dedi
56 dakika önce
Aziz Kocaoğlu, "İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi.
Aziz Kocaoğlu
, " İzmir
'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35
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