Son Dakika Haberleri: Aziz Kocaoğlu, İzmir için "bende varım" dedi

Aziz Kocaoğlu, İzmir için "bende varım" dedi

56 dakika önce

Aziz Kocaoğlu, "İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi.

Aziz Kocaoğlu, İzmir için
Aziz Kocaoğlu, " İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi

Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:31:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aziz Kocaoğlu, İzmir için "bende varım" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]