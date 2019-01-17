Son Dakika Haberleri: Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması

Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması

1 saat önce

Kocaoğlu, "Gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu.

Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması, System.String[]
Kocaoğlu, "Gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aday gösterirlerse bir 5 yıl daha geceli gündüzlü çalışacağıma söz veriyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:50 

Sabah, Ekonomi
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