Aziz Kocaoğlu neden aday olduğunu açıkladı
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım" diye konuştu.
İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu
, "Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:20
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