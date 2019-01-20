Son Dakika Haberleri: Aziz Kocaoğlu neden aday olduğunu açıkladı

Aziz Kocaoğlu neden aday olduğunu açıkladı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım" diye konuştu.

Aziz Kocaoğlu neden aday olduğunu açıkladı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:20 

İzmir, Aziz Kocaoğlu, Ekonomi
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