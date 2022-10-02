Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Sudan'daki yurdunda kalan öğrencilere mezuniyet töreni - Son Dakika
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Sudan'daki yurdunda kalan öğrencilere mezuniyet töreni

02.10.2022 00:02
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Sudan'daki yurdunda kalan öğrencilere mezuniyet töreni

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Hartum'daki yurdunda kalan, lise ve hafızlık eğitimini üstlendiği 18 öğrenci için mezuniyet programı düzenledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Hartum'daki yurdunda kalan, lise ve hafızlık eğitimini üstlendiği 18 öğrenci için mezuniyet programı düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, vakfın yöneticileri ve öğretmenleri, bazı Türk sivil toplum kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Çobanoğlu, Sudan Türkiye'nin ilişkilerinin iyi durumda olduğunu ifade ederek, "En önemli yatırımın, eğitim yoluyla insana olan yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımız eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmakta." dedi.

Mezunların iki ülke arasında gönüllü elçiler olacaklarını söyleyen Çobanoğlu, tüm öğrencileri tebrik etti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan Temsilcisi Adem Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezun öğrencilerin lise eğitimleri süresince hafızlıklarını da tamamladığını belirtti.

Yaklaşık 8 ayda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin bu seneki üniversiteye giriş sınavında 86 ortalama ile üstün başarı elde ettiklerini dile getiren Karagöz, lise 1. sınıftaki öğrencilerin karne ortalamalarının yüzde 90,7, 2. sınıftakilerin ise yüzde 93 olduğunu ifade etti.

Karagöz, "Bugün bir başarı hikayesinden söz edebiliriz. Öğrencilerimiz hem hafızlık eğitimlerini hem akademik eğitimlerini aynı anda aksatmadan sürdürebildiler. Vakıf olarak öğrencilerimizin maddi ve manevi her ihtiyaçlarında yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Program, ödül töreni ve öğrencilere hafızlık belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Sudan'daki yurdunda kalan öğrencilere mezuniyet töreni - Son Dakika

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