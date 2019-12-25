Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İdlib'e yardım - Son Dakika
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İdlib'e yardım

6 saat önce

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İdlib ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelere yardım ulaştırıyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İdlib'e yardım, System.String[]

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İdlib ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelere yardım ulaştırıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, havaların soğumasıyla İdlib ile Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla "Rahmet Pınarı Ol" temasıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda, toplanan yardımlarla kışa imkansızlıklar içerisinde giren savaş mağdurlarına gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırılırken barınma, ısınma, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlar da karşılanıyor.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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