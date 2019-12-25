Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İdlib'e yardım - Son Dakika

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İdlib ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelere yardım ulaştırıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, havaların soğumasıyla İdlib ile Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla "Rahmet Pınarı Ol" temasıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda, toplanan yardımlarla kışa imkansızlıklar içerisinde giren savaş mağdurlarına gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırılırken barınma, ısınma, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlar da karşılanıyor.