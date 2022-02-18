Üye Girişi
Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni" tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika

Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni" tiyatroseverlerle buluştu

18.02.2022 09:04
Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni" tiyatroseverlerle buluştu

Usta yazar Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni", Kemal Başar'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Keyfi tarafından izleyicilerle buluşturuldu.

Usta yazar Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni", Kemal Başar'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Keyfi tarafından izleyicilerle buluşturuldu.

Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk'un rol aldığı ve Kültüral Performing Arts'ta sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Akrobat bir çiftin iletişimsizliğe rağmen süren evliliğini konu alan oyununun yönetmenliğini Kemal Başar üstlenirken, müziklerini Can Atilla, reji asistanlığını ise Zeynep Yaylacıoğlu yaptı.

Kemal Başar, AA muhabirine, Tiyatro Keyfi'nin bu sezon yeni oyunu "Tut Elimden Rovni"nin yanı sıra "Bana Amy De- Amy Winehouse Müzikali", "Ted Bundy" ve "Şarkısı Olan Hikayeler"le yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

Oyunun insanlığa ve aşka bir övgü olduğuna işaret eden Başar, "Aziz Nesin'in bu klasik metnini Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yaptık. Büyük bestecimiz Can Atilla'nın eser için yaptığı müzikler çok etkili, bana göre oyunun 3. oyuncusu da Can Atilla. Kendisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tiyatro Keyfi'nin mart programına göre, "Tut Ellerimden Rovni" oyunu 3 Mart'ta Şişli Tiyatrosu, 9, 16, 23, 27 ve 30 Mart'ta Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

"Bana Amy De-Amy Winehouse Müzikali" ise 4 Mart'ta Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi, 9 Mart'ta Oda Tiyatrosu, 11 ve 18 Mart'ta İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 26 Mart'ta da Kültüral Performing Arts'ta seyirciyle buluşacak.

YORUMLAR
500

Kemal Başar, Aziz Nesin, Tiyatro, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziz Nesin'in klasik eseri 'Tut Elimden Rovni' tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:26 Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
08:15 Eşini öldüren polis memuruna indirim uygulanmaksızın müebbet cezası verildi
08:15 Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak?
08:12 Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi
08:03 18 Şubat 2022 hava durumu: Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor!
08:03 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Güncel altın kuru!
08:01 Tarkan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bir yorum da Şahan Gökbakar'dan geldi: Sanatçının hislerini sorgulamayın
07:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni" tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement