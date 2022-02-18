Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni" tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika

Usta yazar Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni", Kemal Başar'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Keyfi tarafından izleyicilerle buluşturuldu.

Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk'un rol aldığı ve Kültüral Performing Arts'ta sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Akrobat bir çiftin iletişimsizliğe rağmen süren evliliğini konu alan oyununun yönetmenliğini Kemal Başar üstlenirken, müziklerini Can Atilla, reji asistanlığını ise Zeynep Yaylacıoğlu yaptı.

Kemal Başar, AA muhabirine, Tiyatro Keyfi'nin bu sezon yeni oyunu "Tut Elimden Rovni"nin yanı sıra "Bana Amy De- Amy Winehouse Müzikali", "Ted Bundy" ve "Şarkısı Olan Hikayeler"le yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

Oyunun insanlığa ve aşka bir övgü olduğuna işaret eden Başar, "Aziz Nesin'in bu klasik metnini Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yaptık. Büyük bestecimiz Can Atilla'nın eser için yaptığı müzikler çok etkili, bana göre oyunun 3. oyuncusu da Can Atilla. Kendisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tiyatro Keyfi'nin mart programına göre, "Tut Ellerimden Rovni" oyunu 3 Mart'ta Şişli Tiyatrosu, 9, 16, 23, 27 ve 30 Mart'ta Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

"Bana Amy De-Amy Winehouse Müzikali" ise 4 Mart'ta Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi, 9 Mart'ta Oda Tiyatrosu, 11 ve 18 Mart'ta İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 26 Mart'ta da Kültüral Performing Arts'ta seyirciyle buluşacak.