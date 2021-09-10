Aziz Nesin Kabare, Yeni Foça'da sahnelenecek - Son Dakika

Yeni Foça'da 10 Eylül Cuma günü saat 20.30'da başlayacak Fener Alayının ardından Levent Üzümcü Tiyatrosu- İzmir Halk Tiyatrosunun 'Aziz Nesin Kabare' isimli oyunu sahnelenecek. Aynı gün saat 16.00'da Yeni Foça Belediye Meydanında vatandaşlara balık ekmek ikram edilecek.

Yeni Türkü, Foça'da müzikseverlerle buluşacak

Foça'da 11 Eylül Cumartesi günü saat: 20.00'de başlayacak Fener Alayının ardından 'Yeni Türkü' grubu, 11 Eylül Nihat Hüsenay Futbol Sahasında sahne alacak. Yine aynı günde; saat 12.00'de Gerenköy Meydanı, saat: 14.00'de Bağarası 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ve saat 16.00'daFoça Demokrasi Meydanında vatandaşlara balık ekmek ikram edilecek.