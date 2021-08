Aziz Nikholaos, doğum gününde Demre'de anıldı - Son Dakika

RUS Ortodoks Hristiyanların önde gelen azizlerinden biri olarak bilinen Aziz Nikholaos, Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen törenle, 1751'inci doğum gününde anıldı.

Aziz Nikholaos, 1751'inci doğum gününde, Demre ilçesindeki mezarının bulunduğu Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'nde düzenlenen ayinle anıldı. Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilciliği ile merkezi Antalya'da bulunan Rus Sanat ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen ayini, din adamı ve Moskova Patrikhanesi Türkiye temsilcisi Yuriy Sergeev yönetti. Ayine Yuriy Sergeev'in yanında Rusya'dan gelen iki din adamı ve yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Ayinde din adamları, dünya barışı, başta Türkiye ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi, sevgi, kardeşlik, barış ve Aziz Nikholaos için dua etti. Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeev ayinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Başta ülkelerimiz Rusya ve Türkiye'de olmak üzere dünyanın birçok yerinde ormanlar yanıyor. Keşke yanan sadece ağaçlar olsa. O ormanların içinde yaşayan binlerce yıllık canlı varlığı yanıyor. İnsanların içeceği, suyu, teneffüs edeceği havası, serinleyeceği rüzgarı yanıyor. İnsanların geçmişi, geleceği, yaşamı yanıyor. Yüce Allah'tan ve Aziz Nikholaos'tan tek duamız, bu yangınları bir an önce durdurmaları. İnsanlığın huzuru için, refahı için dünyada barışın bir an önce tesis edilmesi gerekiyor. Birbirimizi sevelim. Dayanışma içinde olalım. Gün yaşanan doğal felaketler karşısında dayanışma, yardımlaşma günüdür. Birbirimize her zaman destek olalım. El verelim, paylaşalım. Dünyada, Türkiye'de, Rusya'da barış olsun istiyoruz. İnsanların barış içinde yaşamasını istiyoruz. Tüm insanlığın belası durumuna gelen Covid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için yüce tanrıya dua ediyoruz."Ayin sonunda katılımcılara, kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

Rus Ortodokslar tarafından önde gelen aziz olarak kabul edilen Aziz Nikholaos'un, 11 Ağustos 270 yılında Likya Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde doğduğu biliniyor. Genç yaşında din adamı olarak Demre ilçesine (O günkü adıyla Myra Antik Kenti) geldiği, Rum Ortodokslara göre 6 Aralık 343 yılında, Rus Ortodokslara göre 19 Aralık 343 tarihinde öldüğü kabul ediliyor. Mezarının bugün müze olarak kullanılan Demre'deki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'nde olduğu biliniyor.