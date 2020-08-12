Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazılar başladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yaz dönemi kazıları başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, müzenin korunması için geniş kapsamlı bir proje hazırlandığını, ancak pandemi nedeniyle uygulanamadığını belirterek, "Projeyle bu anıt yapının çatıdan zemine kadar korunması sağlanacak. Yapının güneyinin üst bölümünü örten şu andaki çatı kaldırılacak. Günümüz teknolojisiyle planlanmış, yeni bir estetik çatı ile kaplanacak. Bu anıt yapı yeniden hayat bulacak" dedi.

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötiken başkanlığında, 1989 yılında başlayan kazılar, 2 yıllık aranın ardından 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Sema Doğan tarafından yürütülüyor. Kazıların bu yılki bölümüne 3 bilim insanı, 2 öğrenci, 3'ü İŞKUR'dan 6 işçi katılırken, kazı çalışmaları bu yıl 3 ay sürecek. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, "Kazıların bu yılki bölümünde uzun bir alan temizliği çalışması yaptık. Ardından D yapısının batı alanında açma çalışmasına başladık. Önümüzdeki günlerde geçen yıl açma çalışmalarına başladığımız E yapısının ikinci katında açma çalışmalarına devam edeceğiz. Olanaklar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmelere göre kazımız dört aya uzayabilir" dedi.

'ANTALYA TURİZMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP'Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin Türkiye kültürü ve Türk turizmi için çok önemli bir yapı olduğuna işaret eden Doğan, " Antalya turizmi için de çok önemli. Tarihi müze ile ilgili olarak hazırlanan Aziz Nicolaos Anıt Müzesi Kapsamlı Koruma ve Onarım Projesi, 2019 yılının eylül ayında tamamlanarak, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kabul edildi. Projenin 2020 yılında başlanması öngörülmüş ve planlanmıştı. Ancak yaşanan pandemi süreci nedeniyle ertelendi. Projeyle bu anıt yapının çatıdan zemine kadar korunması sağlanacak. Yapının güneyinin üst bölümünü örten şu andaki çatı kaldırılacak. Günümüz teknolojisiyle planlanmış, yeni bir estetik çatı ile kaplanacak. Projeyle kazı alanının korunmasına yönelik tedbirler alınacak. Çevredeki tarım arazilerinden gelen suların yapıya verdiği zararı önleyecek bir drenaj projesi yaşama geçirilecek. Yapının içinde engelli ziyaretçilere yönelik düzenlemeler yapılacak. Karşılama ve dinlenme alanı yenilenecek. Kısacası bu anıt yapı, yeniden hayat bulacak" diye konuştu.'ANTALYA'NIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN VE GELİR GETİREN ÖREN YERİ'

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve en çok gelir getiren ören yeri. M.S. 6'ncı yüzyılda Bizans sanat tarihinin en önemli yapısı olarak halk arasında 'Noel Baba' adıyla bilinen Aziz Nikolaos adına inşa edilmiştir. Myra halkı, Aziz Nikolaos adına önce bir anıt, sonra da bugünkü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni inşa etmiştir. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Orta Bizans Dönemi'nin en önemli ve seçkin yapısıdır. Aziz Nikolaos adına yapılan kilise nedeniyle M.S. 5'inci yüzyılda Myra Antik Kenti, Likya Birliği'nin başkenti ve Myra Başpsikoposu da Anadolu'nun ikinci din otoritesi olmuştur. Myra'daki kilise, depremler ve bölgeye yapılan akınlar nedeniyle hasar görmüş ve 9'uncu yüzyılda kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir. Bugünkü yapının ikinci katı ve en önemli onarımı 1862 yılında Rus Çarı 1'inci Nikolay tarafından gerçekleştirilmiştir. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, çeşitli dönemlerde yapılan eklerle bugün bir kompleks görünümündedir.