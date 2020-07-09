Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan, bölgenin en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinden Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden Myra Antik Kenti, koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendi. Hem gelen ziyaretçi sayısı hem de gelir açısından büyük düşüş yaşayan iki ören yeri ziyaretçilerini bekliyor.

Antalya'da, en çok ziyaretçi çeken ve gelir getiren ören yeri olan Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın haziran ayında 1096 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretler karşılığında 26 bin 520 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı 50 bin 543 olurken, 1 milyon 103 bin 159 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın ilk altı ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 12 bin 173 kişi ziyaret etti, 295 bin 6 lira gelir elde edildi. Nisan ve mayıs aylarında koronavirüs salgını nedeniyle Aziz Nikolaos Anıt Müzesi kapalı kaldı. Geçen yılın ilk altı ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 130 bin 761 kişi ziyaret etmiş ve 2 milyon 872 bin 426 lira gelir elde edilmişti.

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin altı önemli antik kentinden biri olan, kaya mezarları ve Roma Antik Tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti de bu süreçten nasibini aldı. Antik kenti bu yılın haziran ayında 2 bin 240 kişi ziyaret ederken, 29 bin 788 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde antik kenti 36 bin 59 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 652 bin 12 lira gelir sağlanmıştı.

Bu yılın ilk 6 ayında Myra Antik Kenti'ni 11 bin 628 kişi ziyaret etti. Karşılığında 246 bin 345 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti'ni 93 bin 860 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 929 bin 695 lira gelir sağlanmıştı.

Her iki ören yerindeki düşüş, en çok Demre'deki günübirlik tur yapan teknecileri, turistlere hediyelik eşya satan esnafı etkiledi. Demreli turizmciler, ilk altı ayı kayıp olarak gördüklerini, Ukrayna'nın Türkiye'ye uçuşları serbest bırakmasının ardından 3 Temmuz'dan bu yana Ukraynalı turistlerin gelmeye başladığını söyledi. Turizmci, umutlarının 1 Ağustos'ta gelmeye başlayacak Rus turistlerde olduğunu aktardı.