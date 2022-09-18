AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR - Son Dakika
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AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

18.09.2022 11:33

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında Ortodoks dünyasının kutsal mekanlarından biri olan müze, yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Türkiye ve Antalya turizminin en önemli tarihi yapılarından biri olan Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok geniş kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. Ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine uygun olarak yürütülen restorasyonda, yapının özgün değerlerinin korunmasına yönelik en az müdahale ilkesine göre uygulamalar yapılıyor. Şu ana kadar yapılan restorasyon kapsamında yapının, deniz seviyesinden aşağıda olması nedeniyle yapı ve çevresindeki yağmur ve zemin suyunun etkilerinin azaltılması amacıyla altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlandı. Yapının kuzeyinde bulunan antik döneme ait özgün Bizans kanalı da bu sisteme dahil edilerek, yeniden işlev kazandırıldı.

ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÇATI KALDIRILDI

Yapı içinde yer alan özgün duvar resimleri ve mozaiklerin konservasyonları ise devam ediyor. Özgün duvarlardaki koruma ve temizlik çalışmaları, iç ve dış mekanların taşlı döşemelerini sağlamlaştırma çalışmaları yapılıyor. Yapının dış cephesinde temizlik, derzlerde sağlamlaştırma çalışmaları yürütülüyor. Yapı üzerindeki harçlı çatının koruma uygulamaları yürütülürken, 1980'li yıllarda konulan ve yapıyı yağmurdan koruyan çelik konstrüksiyonlu çatı sistemi ise kaldırıldı. Bunun yerine güney mezar odası, güneydoğu şapel ve giriş mekanının üzerini örtecek şekilde yeni bir koruma çatısı yapılacak. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayrıca bir turizm merkezi olması ve müze işlevinde kullanımı nedeniyle, bu işlevin gereği özel bireylerin de ziyaretine imkan sağlayacak şekilde gezi platformu, ek yapıları içeren ziyaretçi alanı, çevre düzenlemesi yapılacak. Müzede var olan tuvalet bölümü yıkılırken, yerine ise yenisi yapılacak.

SONRAKİ NESİLLERE ÖZGÜNLÜĞÜ KORUNARAK AKTARILACAK

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, "Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Türkiye ve Antalya turizminin gözbebeklerinden biri. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Ortodoks dünyasının bu kutsal mekanında başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Öncelikle eski çatı yapının kaldırılıp, yeni çatı konstrüksiyonu ile müzemizin estetik görünümü ve algılanması öne çıkarılmaya çalışılacaktır. Duvar resimleri, mozaiklerin belgelenmesi ve sağlamlaştırılması yapılmaktadır. İstinat duvarı ve çevre düzenlemesi yenilenecektir. Yüzyıllardan günümüze korunarak gelen Aziz Nikolaos Anıt Müzemizin bizden sonraki nesillere özgünlüğünü koruyarak aktarabilmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Duvar resimleriyle ilgilenen restorasyon ekibinden Emre Dertli, "Duvar resimlerinde uzman restoratör arkadaşlar denetiminde önce belgeleme çalışması yapılmaktadır. Sonrasında da bu belgeleme doğrultusunda uygulamaya geçilecektir" diye konuştu.

Müzeyi gezen Rus Anna Harkov, "Bizim için kutsal bir yapı. Burada olmaktan çok mutluyum. Yüzyıllardan beri korunarak gelmiş. Bugün de Türk hükümeti tarafından restore ediliyor. Bu kutsal mekanı koruyanlara, bugün geleceğe daha sağlam taşımak için restore edenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR - Son Dakika

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