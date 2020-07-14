Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi - Son Dakika

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor

Rus Sanat ve Kültür Derneğince organize edilen ayine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 kişi katıldı.

Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeyev'in yönettiği ayinde, Ortodokslar yaklaşık 2,5 saat, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas ve Türk-Rus dostluğuna dua etti. Çocukların da katıldığı ayinde, katılımcılardan bazıları mum yaktı.

Din adamı Sergeyev, Türkiye'de çok sayıda Rus vatandaşı yaşadığını, sadece Antalya bölgesinde 100 binden fazla Rus olduğunu söyledi.

Hiçbir kısıtlama, tedirginlik olmadan çok mutlu yaşadıklarını vurgulayan Sergeyev, "Her zaman ayin yapabiliyoruz. Türk yönetimi talep ettiğimizde gerekli izinleri veriyor, çok özgürüz. Mayıs ayında Aziz Nikolas için özel program yapacaktık, koronavirüsten dolayı yapamadık. Halkımız, ülkelerimiz arasında dostluk ve anlayış devam etsin diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasını değerlendiren Sergeyev, ilk başta nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasından sonra biz rahatladık. Bu güzel tarih sembolü, herkes için açık olacak. Ayasofya kararını saygıyla karşılıyoruz. Kapalı olmayacak, ziyaretçiler oradaki mozaikleri, güzel mimariyi ve ruhu hissedebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir haber. Ayasofya'nın statü değiştirmesi tabii ki iç politikaya ait."

"Rus-Türk dostluğu çok kıymetli"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise dernek olarak ayinlere ve din etkinliklerine destekte bulunduklarını, dinlerin insanlık için çok önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de tüm inançların rahatça yaşanabildiğine dikkati çeken Balcı, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki konuşmadan sonra çok iyi anladık ki Ayasofya dünyaya kapı kapatmadı, aslında turistler için daha da avantajlı oldu çünkü ücret de alınmayacak artık. Herkes rahatça gidebilir, bu konuda biz mutluyuz." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'de herkesin kendi dinini özgürce yaşayıp, rahat bir şekilde dua ettiğini söyledi.

Sembolik bir ayin yaptıklarına değinen Balcı, "Rus-Türk dostluğu çok kıymetli, hiçbir ayrım yok. Rusya evimiz, Türkiye kalbimiz." dedi.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika

19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
14:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:01:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]