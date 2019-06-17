Son Dakika Haberleri: Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Son Dakika Spor Haber

Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

59 dakika önce

KAYSERİ'de Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi, System.String[]
KAYSERİ'de Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kayseri'de tekvandonun duayen isimlerinden Aziz Ukşal adına yapılan Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 57'si kız, 65'i erkek toplam 122 tekvandocunun katıldığı şampiyona 3 gün sürdü. Toplam 20 sıklette yapılan müsabakalarda 1'inci olan sporcular 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara Taha Akgün Spor Salonu'nda yapılacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Turnuvayla ilgili açıklama yapan Tekvando Kayseri İl Temsilcisi Ömer Özuzun, "10 sıklette yapılan müsabakalarda 1'inci olan sporcular, Türkiye şampiyonasına katılacak. Ankara'da sıkletlerinde 1'inci olan sporcular, Milli Takım'a girecekler. Bu önemli müsabakayı Kayseri'de tekvandonun var oluşunda emeği geçen isimlerden duayenimiz Aziz Ukşal'ın adına düzenledik. Sene boyunca yaptığımız müsabakalarda şampiyonalara, tekvando sporuna katkı sağlamış olan büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizin adını veriyoruz. Şu an Kayseri'de 13 bin 500 lisanslı tekvandocu var. Onunla da gurur duyuyoruz. Buradan çıkan ve Milli Takım düzeyince derece alan sporcularımız var. Tüm spor kamuoyunu tekvandoya davet ediyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakalarından görüntü
Tekvando İl Temsilcisi Ömer Özuzun'un konuşması
Genel detay


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:38 Kaynak: DHA
Ankara, Kayseri
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı Ankara polisi 'avcıları' avladı Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan sanığa 3 yıl hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]