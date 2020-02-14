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Aziz Valentin nasıl sevgililerin sembolü oldu? Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?
6 saat önce
Her ne kadar Türkçe’de “Sevgililer Günü” adı tercih edilse de 14 Şubat tarihinin tam karşılığı "Aziz Valentin Günü" (St Valentine’s Day). İsminden anlaşılacağı üzere 14 Şubat, sadece romantizmle değil aynı zaman bir Hristiyan azizin anısıyla da ilgili.
Her ne kadar Türkçe'de "Sevgililer Günü" adı tercih edilse de 14 Şubat tarihinin tam karşılığı "Aziz Valentin Günü" (St Valentine's Day). İsminden de anlaşılacağı üzere 14 Şubat, sadece romantizmle değil aynı zaman bir Hristiyan azizin anısıyla da ilgili.
Bugün, sahip olduğu kültürel kodlardan dolayı tartışılan, küresel bazda milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen "Sevgililer Günü" gerçekten bir Katolik geleneği mi?
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:02
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