Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince eşinin isminin verildiği caddeyi ziyaret eden şehit polis Yusuf Erin'in eşi Rabia Erin, "Aziz vatanımıza canımız feda olsun. Rabbim bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen devletimizden de razı olsun." dedi.

Şehit polis Yusuf Erin'in eşi Rabia Erin, Batman Belediyesince eşinin isminin verildiği caddeye çocuklarıyla geldi.



Eşinin isminin memleketinde caddeye verilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Erin, şöyle konuştu:



"Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitler ölmez, onlar hep diridirler, onlara ölü demeyin' diye buyuruyor. Hamdolsun biz bunu her anımızda hissediyoruz. Belki acımız var ama bir o kadar da gururumuz var. Batman'da bir ilki gerçekleştiren belediyemize teşekkür ederim. Eşim çok başarılı, mesleğine, görevine sadık bir polisti. Eşim her zaman derdi ki, 'Vatansız olmaz. Çocuklar anasız babasız büyürler ama vatansız büyüyemezler.' Kendini bu aziz vatana şehit verdi. Eşim, 'Ölüm insana bir kez gelir ama Rabbim bu ölümü şehadetle nasip etsin.' derdi. Aziz vatanımıza canımız feda olsun. Rabbim bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen devletimizden de razı olsun."



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da bu topraklarda yaşamanın her zaman bir bedeli olduğunu, bu topraklarda yaşamanın bedelininse bin yıldır şehitlerin kanıyla ödendiğini söyledi.



"Bu nedenle bizler hala gülebiliyorsak, hayat kurabiliyorsak, oturulacak evlere, binilecek otomobillere ve çalışılacak işlere sahipsek ve bütün bunlardan da önemlisi hala nefes alabiliyorsak, vatan dediğimiz bir toprak parçamız hala varsa bu aziz şehitlerimiz sayesindedir." diyen Dündar, bu nedenle şehitlerin isimlerini yaşatmak istediklerini belirtti.



Batman merkezde daha önce herhangi bir caddeye, bulvara ve sokağa şehitlerin isimlerinin verilmemesi nedeniyle bir girişim başlattıklarını anlatan Dündar, girişimleri sonucu şehitlerin isimlerinin 2 caddeye verildiğini kaydetti.



Dündar, "İnsanlar bu caddelerde gidip geldikçe şehitlerimizin isimlerini görecekler. Bu toprakları vatan kılan yiğitlerin isimlerini görecekler. Bununla toplumda şehitlik kavramının yerleştirilmesine ilişkin bir farkındalığa vesile olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesinin önerisini değerlendiren Batman Belediye Meclisi, iki yıl önce Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in ismini Tılmerç Mahallesi'ndeki bir caddeye, 2016'da Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Cemil Turan'ın isminin de Çamlıtepe Mahallesi'nde bir caddeye verilmesi kararı almış, şehitlerin isimlerinin verildiği caddelere tabelalar asılmıştı.

