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Aziz Vlas'ın mezarının çevresinde Orta Çağ'a ait izler aranıyor - Son Dakika

Aziz Vlas'ın mezarının çevresinde Orta Çağ'a ait izler aranıyor

19.09.2021 12:50
Aziz Vlas'ın mezarının çevresinde Orta Çağ'a ait izler aranıyor, System.String[]

Avrupa'da adına çok sayıda kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'a ait olduğu düşünülen mezarın inanç turizmine kazandırılması ve Orta Çağ'a ait verilerin bulunması için Sivas'ta kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Avrupa'da adına çok sayıda kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'a ait olduğu düşünülen mezarın inanç turizmine kazandırılması ve Orta Çağ'a ait verilerin bulunması için Sivas'ta kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olduğu ifade edilen ve 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı belirtilen Aziz Vlas'a ait olduğu tahmin edilen, Gök Medrese Mahallesi'ndeki mezarın çevresinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser başkanlığında başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Kazılarda Vlas'ın ölümünün ardından mezarındaki veriler ışığında Orta Çağ'a ait bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

Eser, AA muhabirine, Aziz Vlas'ın Sivas'ın ilk Hristiyanları arasında anılan bir din büyüğü olduğunu söyledi.

Bölgedeki mezar yerinin Aziz Vlas'a ait olduğunun düşünüldüğünü belirten Eser, alanda çevre düzenlemesi noktasında ilk kez somut bir adımın atıldığını ifade etti.

Eser, projenin Sivas Belediyesince hazırlandığını, alanın arkeolojik veriler içermesi ihtimali dolayısıyla Müze Müdürlüğünün kontrolünde, kendisinin bilimsel danışmanlığında kazı çalışması yürütüldüğünü dile getirerek, "Ekibimizle projeye bir zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Bu alandaki Orta Çağ'a ait arkeolojik verileri mümkünse yakalamaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmanın içeriği budur." dedi.

"Hayal aşamasını geçti"

Türkiye'de inanç turizmi açısından önemli çalışmalar yapıldığını ve Sivas'ın da bu anlamda şanslı bir şehir olduğunu vurgulayan Eser, "Özellikle Katolik dünyanın en önemlisi olarak daima Aziz Vlas belirtiliyor. Avrupa'da 2 bin 800'e yakın kilise Aziz Vlas'ın adını taşıyor. Dünyanın çok farklı çevrelerinde kendisine olan ilgi ve inanç devam ediyor. Bu tabii ki Sivas'ı bu anlamda özel bir noktaya taşıyor çünkü Aziz Vlas Sivaslı, biz Aziz'in Sivaslılığını ön plana çıkararak, yaşı, doğduğu yer, öldüğü yer, defnedildiği yer olarak bunu tanıtmaya başladığımızda gerçekten Sivas için, inanç turizmi açısından gelişmeler olacağını düşünüyorum. Bu bir hayal değil, hayal aşamasını geçti diyebilirim." diye konuştu.

Prof. Dr. Erdal Eser, alanda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Burada yapılacak olan şeye gelince zemine çok fazla müdahale etmeden bir çevre düzenlemesi projesi düşünülüyor, mezarın tabii ki biraz ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Projeyle insanların buraya gelerek biraz zaman harcamasını sağlayacak, çeşitli birimler uygulanmak isteniyor. Gök Medrese'ye gelen misafirler için burada seyir alanıyla yapıyı da daha iyi algılamalarını sağlayacak, bu görsel şölene katkı sağlayacak bir zemin yaratılmaya çalışılıyor. Aziz Vlas'ın dünya dillerindeki, farklı dillerdeki isminin yazılış şekilleri bir duvar üzerine uygulanacak. Onunla ilgili olarak tabii ki bilgi notları ve çeşitli totemler de bu alana hazırlanacak. Daha önce fark edilmeyen bu alanı biraz daha görünür kılıp, Gök Medrese ve kaleyle birleştirerek bir bütün haline getirmeye çalışan, hedefleyen bir proje halini alacak."

Aziz Vlas

Çeşitli kaynaklarda, Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olduğu ifade edilen Aziz Vlas'ın 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı belirtiliyor.

Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen Aziz Vlas, "Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi" olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor.

Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda çocuğa ismi verilen Aziz Vlas'ın adına çok sayıda kilise ve manastırın ithaf edildiği belirtiliyor.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aziz Vlas'ın mezarının çevresinde Orta Çağ'a ait izler aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziz Vlas'ın mezarının çevresinde Orta Çağ'a ait izler aranıyor - Son Dakika
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