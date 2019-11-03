Aziz Yıldırım'a büyük jest
6 saat önce
Görkemli kutlamaya, Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu ve dostları katıldı.
Görkemli kutlamaya, Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu ve dostları katıldı.
Fenerbahçe Kulübü de bir jest yaparak Yıldırım için hazırlanan kutlama klibini FB TV Twitter hesabından yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:27
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