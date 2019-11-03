Son Dakika Haberleri: Aziz Yıldırım'a büyük jest
Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'a büyük jest

Aziz Yıldırım'a büyük jest

6 saat önce

Görkemli kutlamaya, Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu ve dostları katıldı.

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Görkemli kutlamaya, Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu ve dostları katıldı.


Fenerbahçe Kulübü de bir jest yaparak Yıldırım için hazırlanan kutlama klibini FB TV Twitter hesabından yayınladı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:27 
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