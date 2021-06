Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Bize rakip olamazsınız!"

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Bizi kendine rakip görme. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem" dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım uzun süredir süren sessizliğini bozdu. Basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, Ali Koç yönetimine sert tepki gösterdi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen Aziz Yıldırım, "Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Buradan söylüyorum artık lütfen bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin birer ferdiyiz. Bu saygıdeğer insanlar Fenerbahçe'nin her zaman hizmetinde oldular. Yönetime girerek değil. Dost olarak, arkadaş olarak. Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden at. Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın, birazdan söyleyeceğim şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın, stadı yıkacaksın yeniden yapacaksın, kapalı salonu yıkacaksın yeniden yapacaksın, Topuk Yaylası'nı, Dereağzı'nı, Can Bartu'yu, hepsini yıkacaksın yeniden yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin hapise gideceksin, hapise! Öyle şey yok! Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem! Yanındaki insanlar 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez! Her gecenin bir sabahı olmaz, bilin! Beni fazla kızdırmayın! Ayıp denen bir şey var, sustukça üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim! 30 yılımı bu kulübe verdim ben! Beni soyundurmayın yeniden! Korkuyorsunuz! Korku dağları sardı, gidiyorsunuz boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz, boykot yapmayız! Ahlaksızlar! Bizi şikayet etmeyin. Ben de gidip başkalarının söylediğini yapmam, bunu bilin. Finansal konuşacağım, konuşacağım tabi. Sen konuştun, 3 senedir anlatıyorsun. 'Enkaz aldık' vesaire. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa mahkemelere orada. Gidersiniz bizi mahkemeye verirsiniz. Ama ben sizi mahkemeye vereceğim. Bunu bilin! Fenerbahçe kürsüsünde çıkıp da konuşan insanların verdiği sözleri yerine getirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

(İHA)