Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim

Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Ali Koç'u çok ağır sözlerle eleştirdi. Fenerbahçe ruhunun kaybedildiğini ifade eden Yıldırım, artık maçlara geleceğini duyurdu.

İşte Yıldırım'ın o sözleri:

"BENİ MAÇLARDA GÖRECEKLER"

"Bundan sonra beni görecekler. Maçlara gideceğim. Loca almayacağım, beni görecekler, protokol tribününde oturacağım. Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. En büyük sorun bu.

"HİÇBİR BAŞKAN BU KULÜBÜ SATAMAZ"

Benim hiçbir zaman böyle kulübü satmak gibi bir düşüncem olmadı. Daha önce yaptığım açıklamada; 'Fenerbahçe Spor Kulübü, hiçbir sermaye grubunun altında olmayacaktır' diye açıklama yapmışım. Hiçbir başkan bu kulübü satamaz, o gün gelir burada oluruz.

"BENİM YÖNETİMDEN İKİ BAŞKAN ÇIKTI"

Ali Koç, kendisine yakışır bir yönetim kurmalı. Hepsi saygın insanlardır ama Fenerbahçe'ye yakışır olmalılar. Benim yönetimimden bir başkan, bir de TFF başkanı çıktı. Bıraksam bu ekipten bir aday daha çıkardı ama izin vermedik