Son Dakika Haberleri: Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de
Son Dakika Spor Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de

Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de

17 dakika önce

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi süreci sonrası ilk kez Kadıköy'e geldi.

Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de, System.String[]

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi süreci sonrası ilk kez Kadıköy'e geldi.


Arnavutluk- Türkiye maçını locadan takip eden Yıldırım'a gazeteci Uğur Dündar ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat eşlik etti.


Öte yandan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'deki Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra ilk kez Ülker Stadı'nda bulundu.


Aziz Yıldırım, Arnavutluk, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş, kendisini eleştiren Fenerbahçelilere cevap verdi!
Cenk Tosun attığı gol sonrası korkuttu Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]