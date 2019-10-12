Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi süreci sonrası ilk kez Kadıköy'e geldi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi süreci sonrası ilk kez Kadıköy'e geldi.
Arnavutluk- Türkiye maçını locadan takip eden Yıldırım'a gazeteci Uğur Dündar ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat eşlik etti.
Öte yandan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'deki Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra ilk kez Ülker Stadı'nda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46
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