Aziz Yıldırım, basketbol şubesinin yönetimiyle ilgili Ali Koç'u topa tuttu ve branşın idaresine talip olduğunu ilan etti.
Aziz Yıldırım, Başkan Koç'a şu sözlerle seslendi:
Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm.
Obradovic benim yol arkadaşımdı. Saatlerce sohbet ederdik. Merak etme, bizde para çok. Her sene de Final Four oynayacağız. Basketbol şubesi ne hallere düştü, üzülüyorum.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok - Son Dakika Spor