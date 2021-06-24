Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok

Aziz Yıldırım, basketbol şubesinin yönetimiyle ilgili Ali Koç'u topa tuttu ve branşın idaresine talip olduğunu ilan etti.

Aziz Yıldırım, Başkan Koç'a şu sözlerle seslendi:

"OBRADOVIC'I GETİRECEĞİM"

Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm.

"HER SENE FİNAL OYNAYACAĞIZ"

Obradovic benim yol arkadaşımdı. Saatlerce sohbet ederdik. Merak etme, bizde para çok. Her sene de Final Four oynayacağız. Basketbol şubesi ne hallere düştü, üzülüyorum.