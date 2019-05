Aziz Yıldırım: "Bir daha Fenerbahçe'de görev almayacağım"

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım , bir daha Fenerbahçe'de görev almayacağını söyledi.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.Aziz Yıldırım, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya verilen aranın ardından eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu Mahmut Uslu ve Selim Kosif ile bir dinlenme tesislerinde açıklamalarda bulundu.Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı, sözlerine kendilerine destek verenlere teşekkür ederek başladı.Davanın Aziz Yıldırım ve arkadaşları değil, Fenerbahçe davası olduğunun altını çizen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:"3 Temmuz'da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların bir neticesidir çünkü biz davacıyız. Buraya geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmemiştim ortalık boştu. Çok fazla yalan dinledik. 'Her şeyi FETÖ'mü yaptı' gibisinden bir şeyler söylüyorlar. Ben 14 Şubat 2012'de 'Memleket elden gidiyor' demiştim."FETÖ'nün yaptığı operasyonla Türkiye 'de 250 insanın şehit olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Hepsi FETÖ'nün yapmış olduğu örgütlü bir operasyondur. Bugün statlarda bitmemiştir, devam edecektir, bitmeyecektir. 40-50 yılda oluşmuş bir örgütü 3-5 yılda kaldıramazsınız. Herkes uyanık olsun. Fenerbahçe camiasına söylüyorum, birlik beraberlik içinde olun ve bölünmeyin." diye konuştu."Hepimizin ortak paydası Fenerbahçe"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin tüm Fenerbahçelilerin ortak paydası olduğunu kaydetti.Fenerbahçeliler olarak üst kimliklerinin Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç tarafında olun. Hepimizin ortak paydası Fenerbahçe. Burada FBTV'yi gördüm, mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar. Bu kanalı ben kurdum, ben yaptım. Üst kimliklerimiz Fenerbahçe, bizim alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa parçalanırız." ifadelerini kullandı.Birliğin bozulması durumunda Fenerbahçe'yi daha kötü günlerin beklediğini dile getiren Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"Fenerbahçe'nin seneye daha iyi olması için destek vermeliyiz. Fenerbahçe biterse bizim her şeyimiz biter. Fenerbahçe için başkanlığı bir daha yapmayacağım herkes bilsin. Bir daha Fenerbahçe'de görev almayacağım bunu herkes bilsin. 20 yıl hayatımı verdiğim bir yer için küsmem darılmam veya ondan vazgeçmem gibi bir durum olamaz. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız."Şekip Mosturoğlu: "Camiamız davasının arkasındadır"Eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe camiasının davasının arkasında olduğunu belirtti.Kamuoyunda Fenerbahçe davasına karşı ilginin azaldığı ve eskisi gibi takip edilmediği konusunda eleştiriler bulunduğunu aktaran Mosturoğlu, "Biz de ilginin azaldığını görüyorduk. Görüyorsunuzki camiamız harekete geçirildiğinde her zaman davasının arkasındadır. Bu çabayı kamuoyu önünde göstermek gerekiyordu. Tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi taraftarlarımız İstanbul'dan kalkıp buraya kadar geldi. Sanık ifadeleri devam ediyor, bu davanın uzayacağını gösteriyor." diye konuştu. Yargıtay 'da bekleyen davanın bir an önce karara bağlanması gerektiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle devam etti:"Aslolan Yargıtay'da bekleyen davamız, bu davanın karara bağlanmasını istiyoruz. Dosyamız yaklaşık 2 senedir arşivde bekliyor. Davanın karara bağlanacağını düşünüyorum çünkü süresini doldurdu. Soruşturmayı başlatan savcı firarda, yargılamayı yapan hakimlerin hemen hemen hepsi tutuklu. Bunun medya ayağı henüz el değmemiş olarak duruyor. FETÖ'nün 3 Temmuz'dan sonra Türk futboluna yapmış olduğu tahribatın giderilerek sorumlularının cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum."Kimsenin kişisel olarak tutuklanmasının kendilerine bir menfaat getirmeyeceğini de ifade eden Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Yargıtay'daki davanın karara bağlanması Fenerbahçe açısından da FETÖ'nün Türk mahkemeleri önünde hesap vermesi açısında da önemli. Bu davanın bir an önce karara bağlanması lazım. Bu dosyada yargılanan polislerden bir bölümünün 'ByLock' kullanıcısı olduğuna dair tespit var. Fenerbahçe, uğradığı zararların tazmini için adımlar atacaktır."