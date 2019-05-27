Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım





"Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyor"

"Ortak paydamız Fenerbahçe"

"Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için destek olacağız"

Şekip Mosturoğlu: " Yargıtay'daki dosya her an karara bağlanabilir"

FETÖ'nün Türk mahkemelerinde hesap vermesi de önemli

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ/ İstanbul, -

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den küsmem darılmam vazgeçmem olamaz. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için destek olacağız. Gelen yönetimler yaptıkları müddetçe kalır yapamazlarsa giderler onları destekleriz" dedi.

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edilirken, Fenerbahçeli taraftarlar da Silivri'ye akın etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve eski Başkan Aziz Yıldırım da izleyici olarak yer aldı. Daha sonra Silivri'deki Karbey Dinlenme Tesisleri'nde 1907 Fenerbahçe Derneği, Sarı Lacivert Derneği, Fenerbahçeliler Derneği ve ÜNİFEB'ten oluşan taraftarların toplandığı yerde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'a eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Selim Kosif de eşlik etti. Yoğun taraftar desteği ve tezahüratlarla basın toplantısının yapılacağı alana gelen Aziz Yıldırım, "Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe'nin içinde başkanlığı yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem darılmam vazgeçmem olamaz" ifadelerini kullandı.

"YALAN İFADELER VEREN ŞAHISLARI DİNLEDİK, HEP YALAN, MASAL ANLATIYOR"

Fenerbahçe'nin kumpas davası ile ilgili duruşmaya katılmak için Silivri'ye geldiğini ifade eden Aziz Yıldırım, "Bize güç verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu hepimizin Fenerbahçe'nin davası. 3 Temmuz'da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların neticesidir. Biz davacıyız. Onun için geldik. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortalık boş gibi. Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyor. Sonunda konuyu FETÖ değiliz diye bağlıyor. Şubat 2012 de 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ'nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu gazi oldu. Hepsi FETÖ'nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir bitmemiştir. 50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz. Herkes uyanık olsun. Herkes daha akıllı, birbirini tutucu olsun" diye konuştu.

"ORTAK PAYDAMIZ FENERBAHÇE"

Herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini kaydeden Aziz Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı ne Ali Koç'çu olun. Yalnız tek bir şey var ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin dışına bugün çıkmayın. Fenerbahçe Televizyonu'nu burada gördüm mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar çünkü ben kurdum ben yaptım FB TV'yi. Daha önce söyledim. Hepimizin tek paydası Fenerbahçe'dir. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa Fenerbahçe parçalanır. Herkesin aklını başına alması lazım" şeklinde konuştu.

"YÖNETİMDE KİM OLURSA OLSUN FENERBAHÇE İÇİN DESTEK OLACAĞIZ"

Aziz Yıldırım, birliğin bozulması halinde daha kötü günlerin geleceğini ifade ederek, "Bu sene iyi olmayabilir. Seneye daha iyi olması için destek vermeliyiz. Sakın başka düşüncede olmayın. Fenerbahçe giderse bizim her şeyimiz biter. Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe'nin içinde başkanlığı yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem darılmam vazgeçmem olamaz. Hepinizden rica ediyorum. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için destek olacağız. Gelen yönetimler yaptıkları müddetçe kalır yapamazlarsa giderler onları destekleriz" dedi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "YARGITAY'DAKİ DOSYA HER AN KARARA BAĞLANABİLİR"

Aziz Yıldırım'ın ardından açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu ise "Bizde 1 yıllık süreç içerisinde kamuoyunun azaldığını gördük. Başkan bugün bir araya gelme fikrini ortaya attı. Camiamız harekete geçtiğinde her zaman arkasındadır. Ama bu çabayı kamuoyu önünde göstermek gerekmekte. 3 Temmuz'da olduğu gibi taraftarlarımız İstanbul'un her yerinden geldiler. Duruşmada sanık ifadeleri devam ediyor. Davanın uzayacağı gözüküyor. Bu davadan daha önemlisi Yargıtay'da olan dava. Bu karar Fenerbahçe'nin hukuki süreçlerinin başlangıcı olacak. Yaklaşık 2 senedir Yargıtay'da arşivde bekliyor dosyamız. 3 Temmuz şike operasyonları davaları içerisinde hep başyapıt olarak isimlendiriliyor. Hala bu başyapıtlarını savunuyorlar. Beklentimiz tüm kamuoyunun sahip çıkmasıdır. Bunun çıkacağına da inancımız tamdır. Yargıtay'daki dosya her an karara bağlanabilir. Bekleme süresini doldurdu dosya. Davanın sonuyla ilgili beklentimiz yüksek. Soruşturmayı başlatan savcı firarda. Bunun medya ayağı el değmemiş olarak duruyor. Spor camiasındaki paydaşları ayıklanmadılar. Ben bir an önce bu şikayetlerinde göz önünde bulundurarak FETÖ'nün yaptığı tahribatların giderilmesi için kapsamlı bir değerlendirilme yapılıp cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kimsenin şahsi olarak ceza almasında bir kişisel menfaatimiz yok. Buna hakimler karar veriyor. Bu dava çok çok önemli. Yargılanan sanıklar açısından da önemli. FETÖ'nün Türk mahkemelerinde hesap vermesi de önemli. Bu dosyalarda bulunan polislerin bir bölümünün Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi" diye konuştu.

