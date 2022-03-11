Aziz Yıldırım'dan 777 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika

FENERBAHÇE Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Şike Davası sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, geçen aralık ayında Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, dönemin Fenerbahçe yöneticilerinden İlhan Yücel Ekşioğlu, Şehip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ayrı ayrı verdiği beraat kararını onadı.Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141'nci maddesinde düzenlenen haksız tutuklama ile ilgili Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na dava açtı. Aziz Yıldırım'ın 364 gün tutuklu kaldığı süre içinde maddi ve manevi kayıplar yaşadığını gerekçe göstererek 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat talep edildi. Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun davasının Anadolu Adalet Sarayı'nda görüleceği öğrenilirken Şekip Mosturoğlu'nun davasının Bakırköy Adalet Sarayı'nda görüleceği öğrenildi.