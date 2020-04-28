Aziz Yıldırım'dan Neslihan'ı Fenerbahçe'ye istemiş: Kızım takımı satın alalım o zaman - Son Dakika
Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Neslihan'ı Fenerbahçe'ye istemiş: Kızım takımı satın alalım o zaman - Son Dakika Spor

Aziz Yıldırım'dan Neslihan'ı Fenerbahçe'ye istemiş: Kızım takımı satın alalım o zaman

6 saat önce

Kadın voleybolunun simge isimlerinden Neslihan Demir Güler, Fenerbahçe'nin Tenerife'ye gittiği zaman kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.

Aziz Yıldırım'dan Neslihan'ı Fenerbahçe'ye istemiş: Kızım takımı satın alalım o zaman, System.String[]

Kadın voleybolunun simge isimlerinden Neslihan Demir Güler, Fenerbahçe'nin Tenerife'ye gittiği zaman kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.


TRT Spor'a konuşan Neslihan Demir Güler, Aziz Yıldırım'la olan telefon görüşmesinin detaylarını da aktardı. Güler, "Hakan Dinçay teklifi getirmişti ama ben çoktan Tenerife ile imzayı atmıştım. Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüm. Ben de gitmek isterdim Fenerbahçe'ye. Aziz başkan 'Kızım o takımı satın alalım o zaman' demişti. Kısmet böyleymiş. Bir kere masaya oturmuştuk Fenerbahçe ile." ifadelerini kullandı.



2006 Dünya Şampiyonası'nda 225, 2010 dünya şampiyonasında 251 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü alan Neslihan'ın başarıları şöyle;


Kulüp


2014-15 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu


2012 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu


2011 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Eczacıbaşı Vitra


2010 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi İkinciliği


2010 Türkiye Kupası İkinciliği


2005 Türkiye Ligi Şampiyonluğu


2004 Top Teams Cup Şampiyonluğu


2004 Türkiye Ligi Şampiyonluğu


Milli Takım


2012 Yaz Olimpiyatlarına Katıldılar


2012 World Grand Prix Finalleri - Bronz Madalya


2009 Akdeniz Oyunları - Gümüş madalya - Pescara, İtalya


2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Almeria, İspanya


2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkinciliği


Bireysel


2011 Avrupa Voleybol Sampiyonasi - En Skorer Oyuncu


2007 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu


2006 Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four - En skorer oyuncu


2006 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu


2005 Indesit Sampiyonlar Ligi - En skorer oyuncu, En iyi servis atan oyuncu


2012 World Grand Prix Finalleri - En iyi servis atan oyuncu


2011 Avrupa Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu- Türkiye


2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En değerli oyuncu -MVP-


2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En skorer oyuncu


2010 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu


2006 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu


2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi - En İyi Smaçör

Neslihan Demir, Aziz Yıldırım, kızım dizisi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:09 

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