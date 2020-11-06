Aziz Yıldırım: 'Futbolda şike' davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı dahil 23 sanık beraat etti - Son Dakika
BBC

Aziz Yıldırım: 'Futbolda şike' davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı dahil 23 sanık beraat etti

06.11.2020 13:47
Aziz Yıldırım: 'Futbolda şike' davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı dahil 23 sanık beraat etti, System.String[]

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Demir Grup Sivas spor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Selim Kımıl "tehdit" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan Karaahmet'e de "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Savcı mütalaasında; Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu, menajer Abdullah Başak ve Demir Grup Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi'nin beraatini talep etmişti.

Şekip Mosturoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada kararın açıklanması sonrası "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" şeklinde bir paylaşım yaptı.

3 Temmuz 2011'den bugüne neler yaşandı?

"Futbolda şike" soruşturması, 3 Temmuz 2011'de dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatıldı.

Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırıldı. Diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkum edildi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamladı. Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onandı, diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları aldı.

Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik "Paralel Devlet Yapılanması" iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek 21 Nisan 2014'te İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yeniden yargılanmasını ve infazının ertelenmesini talep etti.

Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın beraatine karar verdi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 2 Ocak 2020'de aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozdu.





Beraat eden Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle Fethullah Gülen yapılanması adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluları hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Yeni atamalarla kadrosu değişen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Şikede kumpas" soruşturması kapsamında, 23 Nisan 2016'da 12 kişi tutuklanmış, aralarında eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da olduğu bazı kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Zekeriya Öz de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Türkiye dışında yaşayan kişiler arasında.

Türkiye Futbol Federasyonu Aziz Yıldırım'a ceza vermemiş ve Fenerbahçe dahil tüm kulüpleri suçsuz bulmuştu.

Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin yerine, ikinci sırada bitirdiği 2010-11 sezonunun şampiyonu olarak ilan edilmesini istiyordu.

Aziz Yıldırım: 'Futbolda şike' davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı dahil 23 sanık beraat etti

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Son Dakika Dünya Aziz Yıldırım: 'Futbolda şike' davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı dahil 23 sanık beraat etti - Son Dakika Dünya

BBC

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