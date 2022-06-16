Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi

16.06.2022 15:10
Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi

FENERBAHÇE Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Şike davası sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı iddiasıyla, açtığı 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası bilirkişiye gönderildi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Şike davası sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı iddiasıyla, açtığı 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası bilirkişiye gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıl aralık ayında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile dönemin yöneticilerinden İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu sanıklar hakkında verdiği beraat kararları, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Karar sonrası Aziz Yıldırım, haksız tutuklama iddiasıyla, Maliye Hazinesi adına İstanbul Defterdarlığı'na dava açtı. Yıldırım, Şike davası sürecinde tutuklu kaldığı 364 gün, maddi ve manevi kayıplar yaşadığını ileri sürerek 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.

MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE KARAR VERDİ

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Aziz Yıldırım katılmazken, avukatı hazır bulundu. Yıldırım'ın avukatı dava dilekçesini  tekrar ettiklerini bildirdi. Mahkeme, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzekkereye cevap gelmediğini bildirdi. Duruşma savcısı eksikliklerin giderilerek dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Mahkeme, müzekkereye cevap geldiğinde dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


- İstanbul
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Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi Eski FB Başkanı Yıldırım'ın haksız tutukluluk gerekçesiyle açtığı tazminat davası başladı Eski FB Başkanı Yıldırım'ın haksız tutukluluk gerekçesiyle açtığı tazminat davası başladı
Kaynak: DHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi - Son Dakika
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