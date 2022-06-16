Aziz Yıldırım'ın 777 milyonluk tazminat davasında bilirkişi raporu alınacak - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın 777 milyonluk tazminat davasında bilirkişi raporu alınacak

16.06.2022 14:31
Aziz Yıldırım'ın 777 milyonluk tazminat davasında bilirkişi raporu alınacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 'Futbolda Sözde Şike Davası' sürecinde haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na açtığı 777 milyon 741 bin liralık tazminat davasının ilk celsesi görüldü.

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 'Futbolda Sözde Şike Davası' sürecinde haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na açtığı 777 milyon 741 bin liralık tazminat davasının ilk celsesi görüldü. Mahkeme, maddi tazminat talebi ile ilgili dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda Sözde Şike Davası' sürecinde haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Davanın ilk celsesi görüldü. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Aziz Yıldırım'ın avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzekkereye cevap verilmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmada söz alan davacı avukatı, "Dava dilekçemizi tekrar ederiz" dedi. Cumhuriyet Savcısı ise, eksikliklerin giderilerek dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzekkereye cevap geldiğinde maddi tazminat talebi ile ilgili dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davası süreci 20 Aralık 2021 tarihinde sona ermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Eski Yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz Yıldırım'ın 777 milyonluk tazminat davasında bilirkişi raporu alınacak - Son Dakika

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