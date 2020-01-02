Son Dakika › Dünya › Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu - Son Dakika Dünya
Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu
6 saat önce
Yargıtay, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında şike davasında verilen beraat kararını bozdu
Yargıtay, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında şike davasında verilen beraat kararını bozdu.
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin "futbolda şike" davası kapsamında yeniden yargılama sonucunda verdiği beraat kararını inceleyen Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, usul eksikliği gerekçesiyle kararı bozdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:54
Son Dakika Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti