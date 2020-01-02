Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu - Son Dakika Dünya

Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu

6 saat önce

Yargıtay, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında şike davasında verilen beraat kararını bozdu

Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu, System.String[]

Yargıtay, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında şike davasında verilen beraat kararını bozdu.


İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin "futbolda şike" davası kapsamında yeniden yargılama sonucunda verdiği beraat kararını inceleyen Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, usul eksikliği gerekçesiyle kararı bozdu.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:54 
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