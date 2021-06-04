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Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler - Son Dakika

Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler

04.06.2021 13:47

FETÖ organizasyonu 'futbolda şike kumpası' davasında kararlar çıktı. Ceza alanlar arasında bulunan dönemin Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 2 bin 412 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Karar sonrası Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, "Ben, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dedim. 50 bin kişi ihtilal yapacak dedim, gülenler oldu. Kumpas olduğu bir kez daha karara bağlandı" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kumpas davasının sonuçlanmasının ardından o dönem yaşadıklarını hatırlattı, verilen cezaları değerlendirdi. Sözcü'ye konuşan Yıldırım, o dönemde kendi söylediklerine gülenlerin haksız çıkmasına sevindiğini vurguladı.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

"YARGITAY'DA ONANMASINI BEKLİYORUZ"

"Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü… Bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan bu cezaları alan hainlerdir! Bu yüzden, o kumpas davalarında acılar yaşayanlar için de verilen kararlar önemlidir. Bundan sonrası daha da önemli. Bize verilen beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz.

"KUMPASIN MEDYA AYAĞI VAR"

Bitmedi… Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır.

"BÜTÜN FENERBAHÇELİLER GÖRSÜN"

Unutmayın… Şikede kumpas davası benimle birlikte 109 yürekli arkadaşımın, korkmadan verdiği dilekçeyle açıldı. Bizlere dilekçe vermemiz için destek olan emniyet mensuplarını da unutmayacağız! Bütün Fenerbahçeliler görsün: Fenerbahçe'nin eski başkanı ve eski yöneticilerini iyi tanısınlar. Bu yürekli insanlara da selam olsun!

"BİZ DİK DURDUK"

Unutmayın… 3 Temmuz 2011'den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı. Eğer bizi ele geçirselerdi, teslim olsaydık, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmazdı. Toplumun en duyarlı ve en önemli kesimini yok edeceklerdi ve amaçlarına kolay bir şekilde ulaşacaklardı.

"BANA GÜLENLER OLDU"

Unutmayın…. Neden Fenerbahçe? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın takımı. Çünkü Cumhuriyete bağlı. Hep hedefte olmuş. Öyle bir yapı ki Fenerbahçe… Bütün kimlikleri içinde barındırıyor. Şimdi sen bu dokuyu ele geçirirsen her yere nüfuz edersin. Başaramadılar. Bir daha altını çiziyorum: "Ne şikesi memleket elden gidiyor…" 14 Şubat 2012'de söyledim bunu. Kimse bunu söylemiyordu, ben söyledim. 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklarını söyledim. Gülenler oldu. Bugün soruşturmanın kumpas olduğu bir kez daha karara bağlandı."

Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler

Fetullahçı Terör Örgütü, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Yargıtay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler - Son Dakika Spor


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