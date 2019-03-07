Son Dakika Haberleri: Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Davası

Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Davası

1 saat önce

YAPTIĞI basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Davası, System.String[]
YAPTIĞI  basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı. 

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, önemli olanın ceza miktarı değil mahkumiyet kararı olduğunu söyledi.  İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Duruşmada Aziz Yıldırım'ı Avukatı Abdurrahim Erol, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da Avukatı Esennur Ezgi temsil etti. 

Mahkeme, Aziz Yıldırım'ı, "Alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi. 87 günlük adli para cezasını da 3 bin 480 gün adli para cezasına çevirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:05 Kaynak: DHA

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