Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Davasında Karar

Dha İSTANBUL - (Geniş Haber)AZİZ YILDIRIM'IN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA HAKARET DAVASI-AZİZ YILDIRIM'A 3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASIHaber Yüksel KOÇ İstanbul DHAYaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski...

Dha İSTANBUL - (Geniş Haber)AZİZ YILDIRIM'IN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA HAKARET DAVASI



-AZİZ YILDIRIM'A 3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASI



Haber Yüksel KOÇ İstanbul DHA



Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.



Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, önemli olanın ceza miktarı değil mahkumiyet kararı olduğunu söyledi.



İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Duruşmada Aziz Yıldırım'ı Avukatı Abdurrahim Erol, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da Avukatı Esennur Ezgi temsil etti.



Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.



Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin sözlerinin sert eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.



3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI



Kısa bir ara veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ı, Alenen hakaret suçundan 105 gün adli hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi. 87 günlük adli para cezasını da 3 bin 480 lira adli para cezasına çevirdi.



CEZA ERTELENMEDİ



Mahkeme, sanık kabul etmediği için 3 bin 480 liralık para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı. Mahkeme, tarafların 7 gün içinde İstinafa başvurarak karara itiraz haklarını kullanabileceklerini tutanağa yazdı.



KÜTAHYALI'NIN AVUKATI ÖNEMLİ OLAN MÜVEKKİLİMİN HAKLILIĞI



Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın açıklamasında müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiğini söyleyen Avukat Esennur Ezgi, Bunun yargılaması bayadır sürüyordu. Bugün karara çıktı. Sanıkla ilgili olarak 87 gün para cezası verildi. Burada önemli olan noktalardan birisi sanığın daha önce bir sabıkasının olmaması, ilk defa bu dosyadan ceza almış olması. Bizim için en önemli şey müvekkilimizin haklılığı. Müvekkilimize ağır hakaretlerde bulunmuştu. ve bugün adalet yerini buldu diyebiliriz dedi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler ile müştekiye hakaret ettiği belirtiliyor.



Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığı belirtilen iddianamede, Yıldırım'ın, Basın yoluyla alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası

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