Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Aziz Yıldırım ile avukatı katıldı. Müşteki Işık Eyigüngör'ün avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Yıldırım, olay tarihinde Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Klubünün başkanı olduğunu belirterek, "Olay günü Kadıköy Caferağa Spor salonunda yapılacak olan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı ile Yakındoğu Üniversitesi kadın basketbol takımı maçı için spor salonuna gittim. Maçtan bir gün önce yapılan il güvenlik toplantısında maç ile ilgili kararlar alınacaktı. O toplantıda Yakındoğu Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Klubü Başkanının ve genel sekreterinin maça gelemeyeceğini ifade etmişler. Fenerbahçe seyircisinin de maça alınmayacağını söylediler." dedi.

Kendisinin de Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı olarak maça gitmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Yıldırım, "Spor salonuna Yakındoğu Üniversitesi taraftarı denilerek başka bir takımın taraftarını getirmişler. Ben salona girer girmez tribünlerden, hem Fenerbahçe'ye hem de şahsıma sinkaflı küfürler ettiler. Ben de müşteki Işık Bey ve yanındakilere 'bu yaptıklarınız yakışıyor mu?' diye söylendiğimde ortalık karıştı." şeklinde konuştu.

Bu sırada Mahkeme Hakimi Ataün Kırca'nın "Olay sırasında parmağınızı kaldırarak tehditte bulundunuz mu?" diye sorduğu Yıldırım, "Hatırlamıyorum böyle bir şey ama hem parmağını sallama, hem el kol hareketleri yapmak tehdit olabilir mi? Bu kadar basit mi yani?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme hakimi Kırca, "Onu biz değerlendireceğiz." dedi.

"Parmağımı kaldırarak müştekiye bir şey söylemedim"

Sanık Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kesinlikle iddia edildiği gibi müşteki Işık Eyigüngör'e 'bitireceğim seni daha da beter yapacağım' şeklinde bir söz sarf etmedim. Parmağımı kaldırarak müştekiye bir şey söylemedim. Maçtan önce benim maça gelemeyeceğimi söyledikleri için hatta maça sokmayacaklarını söyledikleri için maçtan sonra basına 'geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını yapacağım' dediğimi kabul ediyorum. Bu yöndeki beyanatımı Işık Eyigüngör'ü tehdit etme amacıyla vermedim. Daha önceden başlayan ve yaşanan bir olayın sonucunu söylemek istedim. Ben bu beyanımla Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı kim olursa olsun hiç bir tehdit karşısında boyun eğmeyeceğini vurgulamak istedim. Sonuç olarak ben üzerime atılı tehdit suçlamasını kabul etmiyorum."

Söz verilen müşteki Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da, "Yıldırım basına yaptığı konuşmanın devamında 'Fenerbahçe'ye zarar vereceklerse her türlü operasyonu yaparım' sözünü söyleyip söylemediğinin kendisine sorulmasını istiyorum." dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Yıldırım; "Yani adam öldürürüm. Onu mu demek istedim? Operasyon ne demek?" şeklinde tepki gösterdi.

Sanık Yıldırım'ın avukatı Abdürrahim Erol ise, bu ifadenin bilirkişi raporunda çözümünün yapıldığını, savcılığın iddianameyi düzenlerken bu sözleri suç isnadı olarak almadığını dile getirdi.

Mahkeme hakiminin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sorduğu Yıldırım, yargılama sonucunda hakkında beraat kararı verileceğine inandığı için istemediğini söyledi.

İşi gereği sık sık yurt dışı seyahatleri bulunduğunu belirten sanık Yıldırım, bu nedenle duruşmalardan vareste tutulmak istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aziz Yıldırım'ın duruşmalarda vareste tutulma talebini kabul ederek, eksiliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe basketbol maçından önce kavga çıktığı belirtiliyor.

Kavga sırasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dediği aktarılıyor.

Diğer sanık Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müşteki Eyigüngör'e aynı şekilde tehdit içeren söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, Yıldırım ile Başak hakkında "basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.