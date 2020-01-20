Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi - Son Dakika

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karar için ertelendi.



Kadıköy'de, 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe basketbol maçı öncesinde çıkan kavgada Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddia edilen Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ve Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol katıldı.



"Salona girer girmez ağır hakaretler edilmeye başlandı"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Bülent İbrahim İşçen, "Olay günü Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı arasında basketbol müsabakası vardı. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre üyesiyim ve Aziz Yıldırım'ın da yakın arkadaşıyım. O gün maça gidilmeyecekti. Sonra 'Aziz Yıldırım gelmesin' şeklinde duyumlar alındı. Aziz Yıldırım da dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak 'maça gidelim' dedi. Kadıköy Caferağa Spor Salonuna gittik. Deplasman olduğu için tribünlerde FB taraftarı seyrekti. Spor salonunun içerisinde girdik. Salona girer girmez VIP tribününden büyük küfürler ve ağır hakaretler edilmeye başlandı" dedi.



"Aziz Yıldırım'ın gözlüğünün düştüğünü gördüm"



Protokol tribününe çıkarken bir görevlinin Aziz Yıldırım'a ayrılan yeri gösterdiğini anlatan tanık, "Aziz Yıldırım yerine otururken büyük bir bağrışma çağrışma oldu. Ben de arka taraftaydım. Bir ara Aziz Yıldırım'ın gözlüğünün düştüğünü gördüm. Sonra Spor Şube Müdürü olduğunu öğrendiğimiz bir kişi gelerek hepimizi tartaklamaya ve itmeye başladı. Sonra yerimize oturduk. O sırada halen Aziz Yıldırım'a ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edildi" diye konuştu.



"Parmağını sallayarak tehdit ettiğini görmedim"



Tanık İşçen, "Aziz yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın Işık Eyigüngör'e hitaben parmağını sallayarak 'Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım' dediklerini duymadım" dedi.



"'Hoşgeldin' diyen müvekkilime tokatla karşılık vermiştir"



Bunun üzerine söz alan müşteki Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan, "Tanığın Aziz Yıldırım'ın arkadaşı olması nedeniyle beyanları yanlıdır. Beyanlarına itibar edilmemesini talep ediyoruz. Her iki sanığın da müvekkilimizi parmak sallayarak tehdit ettikleri ve Aziz Yıldırım'ın verdiği röportajda müvekkilimizi darp etmesi üzerine 'Geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha çok yapacağım bunu da bilsinler' şeklindeki sözleri bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Aziz Yıldırım sahaya girer girmez kendisine 'Hoş geldin' diyen müvekkilime tokatla karşılık vermesi iddianameye konu suçları işlediğini açıkça göstermektedir. Bu görüntüler hayatın olağan akışı içerisinde değerlendirildiğinde müvekkilime nefret duygusu içerisinde hareket ettiklerini göstermektedir. Dosyadaki kayıtlar müvekkile yönelik eylemin sabit olduğunu ortaya koymaktadır. Sanıkların beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir" diyerek sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi.



Duruşma karar için ertelendi



Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol ise, esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa'da bulunan kapalı spor salonunda oynanan Fenerbahçe- Yakındoğu Üniversitesi basketbol takımları arasındaki maç öncesinde kavga çıktığı anlatıldı.



Kavgada Aziz Yıldırım'ın ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı, parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım" dediği, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müştekiyi "seni bitireceğim, daha beter yapacağım. Sen göreceksin" diyerek tehdit ettiği anlatıldı. Maç sonrasında açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın, "Geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" diye tehdit ettiği kaydedildi.



İddianamede, Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın "basit tehdit" suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL