Aziz Yıldırım Konya'da nikah şahidi oldu
3 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan'ın düğününde nikah şahidi oldu.
Fenerbahçe Spor Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:43 Kaynak: AA
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Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım
, Konya
Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan'ın düğününde nikah şahidi
oldu.
Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan iş adamı Bülent Kaşdoğan'ın daveti üzerine Konya'ya gelen Aziz Yıldırım, Dedeman Otel'de gerçekleştirilen düğüne katıldı.
Yüksek mimar Meral Kaşdoğan ve müstakbel eşi mali müşavir Hasan Tutaysalgır'ın nikah şahidi olan Aziz Yıldırım, düğüne katılanların ilgi odağı oldu.
Pek çok davetli, gece boyunca Aziz Yıldırım'ın masasına gelerek onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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