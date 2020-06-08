Aziz Yıldırım-Nihat Özdemir-Ali Koç'un Fenerbahçe'nin UEFA davasını CAS binasında takip etmeleri...

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Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi

2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum

Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı

Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu

Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi

Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak