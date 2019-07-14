Son Dakika Haberleri: Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu
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Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu

4 saat önce

FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu.

Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu, System.String[]

FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu.
Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın yüksek mimar olan kızı Meral Doğan, mali müşvari Hasan Tutaysalgır ile dünya evine girdi. Çiftin düğünü Konya'da bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Düğüne davetli olarak katılan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da, çiftin nikah şahitleri arasında yer aldı. Çifti tebrik eden Yıldırım ile bazı davetliler de fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gelin ve damadın sahneye gelişi
Nikah töreni
Aziz Yıldırım'ın nikah şahitliği yapması
Genel ve detay


- Konya
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
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