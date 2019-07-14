Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu
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FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım
, Konya
Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın kızının düğününde nikah şahidi
oldu.
Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın yüksek mimar olan kızı Meral Doğan, mali müşvari Hasan Tutaysalgır ile dünya evine girdi. Çiftin düğünü Konya'da bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Düğüne davetli olarak katılan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da, çiftin nikah şahitleri arasında yer aldı. Çifti tebrik eden Yıldırım ile bazı davetliler de fotoğraf çektirdi.
- Konya
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