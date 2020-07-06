Aziz Yıldırım ve annesinin ismi Düzce'de cadde ve parka verilecek

DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın çok kıymetli bir spor insanı olduğunu, Düzce'ye çok önemli hizmetleri olduğunu belirterek, Aziz Yıldırım'ın ismini sokağa veya caddeye, annesinin isminin ise bir parka vereceklerini belirtti.

Faruk Özlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Aziz Yıldırım çok kıymetli bir spor adamıdır. Türk sporuna çok önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda bir Düzce tarafı vardır. Sayın Aziz Yıldırım'ın Düzce'mize çok önemli hizmetleri olmuştur. Dolayısıyla kendisinin ve annesinin Düzce'de bir parka ve sokağa isimlerinin verilmesi yaklaşık 6 aydır bizim gündemimizde. İnşallah Aziz Bey'in annesinin ismini bir parka "Sermet Yıldırım" adını vereceğiz. Yine Aziz Bey'in kendi adını da Aziz Bey'e yakışır sokağa ya da bir caddeye ismini vereceğiz. Bunu meclisimizin gündemine alacağız."