Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti

Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde kulüpte eski dönemde görev yapan isimlerin tekrar bünyeye kazandırılmasını eleştirdi, Volkan Ballı konusunda ise açıkça tehdit etti.
Yıldırım'ın, Volkan Ballı, Ersun Yanal ve Alex konusuyla ilgili kullandığı ifadeler:
"Gittin Volkan Ballı'yı getirdin. ''Fenerbahçe şike yaptı' diyen Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, ikinizi birden ben gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle.
Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Bundan sonra peşindeyim, haberin olsun.
Kulüpçülük nerede kaldı? Ersun Yanal gelemez dedi. Geldi. Gökhan Cener gelemezdi getirdiler. Bir Alex kaldı. Onu da bekliyorum. Onu da getirirler. Kulüpçülüğü bitirecekler."
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