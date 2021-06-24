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Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti - Son Dakika

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti

24.06.2021 13:40

Volkan Ballı'nın geçmişte, "Fenerbahçe şike yaptı" şeklinde açıklamalarının bulunduğunu belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tehdit etti. Alex, Gökhan, Caner, Ersun Yanal için de uyarıda bulundu. Yıldırım, "Gittin Volkan Ballı'yı getirdin, o Volkan Ballı'yı kovmazsan ikinizi birden kulüpten göndereceğim Ali Koç. Ersun'u getirmem dedin getirdin. Gökhan ve Caner dedin getirdin, Alex kaldı onu da bekliyorum. Nerede kaldı kulüpçülük? Kulüpçülüğü bitireceksin" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde kulüpte eski dönemde görev yapan isimlerin tekrar bünyeye kazandırılmasını eleştirdi, Volkan Ballı konusunda ise açıkça tehdit etti.

Yıldırım'ın, Volkan Ballı, Ersun Yanal ve Alex konusuyla ilgili kullandığı ifadeler:

"BUNLARI TEMİZLE"

"Gittin Volkan Ballı'yı getirdin. ''Fenerbahçe şike yaptı' diyen Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, ikinizi birden ben gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle.

"BEN ONA ALKOLİK DEMİŞİM"

Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Bundan sonra peşindeyim, haberin olsun.

"KULÜPÇÜLÜK NEREDE KALDI?"

Kulüpçülük nerede kaldı? Ersun Yanal gelemez dedi. Geldi. Gökhan Cener gelemezdi getirdiler. Bir Alex kaldı. Onu da bekliyorum. Onu da getirirler. Kulüpçülüğü bitirecekler."

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı, Ersun Yanal, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti - Son Dakika Spor


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