Aziza Mustafa Zadeh, Türk Dünyası bağımsızlık kutlamaları kapsamında CRR'de konser verdi - Son Dakika

"Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya geldi.

"Cazın prensesi" olarak anılan ve sadece müziği, piyano hakimiyeti ile değil müzik dünyasında güçlü sesiyle de dikkati çeken Aziza Mustafa Zadeh, konserde "Bakü Geceleri", "Oriental Ornaments", "Seher in Karabağ", "Quiet Aline", "Netter Junger", "Theater of Marionettes", "New Baku", "Sarı Gelin" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım"ın da aralarında olduğu 13 eser seslendirdi.

Zadeh, konserin bir bölümünde oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet ederek, piyano doğaçlamaları yaptı ve Thelonious Monk'un "Blue Monk" eserini yorumladı.

"Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında CRR'de düzenlenen konserler 13 Kasım'a kadar devam edecek.

Özbekistan'ı temsilen "Abbas" müzik grubu ve "Tumor Devlet Halk Dansları Topluluğu" yarın, Kırgızistan'ı temsilen "Gülzade Rıskulova" 12 Kasım'da ve Kazakistan'ı temsilen folk rock grubu "Ulytau" 13 Kasım'da CRR'de sahne alacak.