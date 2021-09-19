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AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI - Son Dakika

AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI

19.09.2021 15:21

DİYARBAKIRLI 53 yaşındaki Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü.

DİYARBAKIRLI 53 yaşındaki Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Antrenör olmak için de resmi maçlarını tamamlayan Ay, gerekli lise diplomasını açık öğretimde okuyarak aldı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tanışmak istediğini belirterek "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda hizmet etmek istiyorum" dedi.

Sur ilçesinde doğup büyüyen ve 6 yaşından bu yana koyu Fenerbahçeli olan Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı'nda 2 yıl ter döken Ay, daha sonra Ergani Makam Spor'a transfer oldu. Burada da birçok maçta ter döken Ay, antrenör olmak için başvuru yaptı fakat lise diploması olmadığı için kabul edilmedi. Ortaokul diplomasını açık öğretimden alan Ay, 3 yıl önce kayıt yaptırdığı liseden de bu yıl mezun oldu. Antrenörlük hayaline kavuşmak için büyük çaba sarf eden Ay, evinin yanındaki halı sahada düzenli antrenman yapıyor.

'ARTIK BİR SORUN KALMADI'

Ay, 6 yaşından bu yana futbol tutkusu olduğunu ve 39 yıldır futbolculuk yaptığını ancak 4 yıl önce profesyonel olduğunu söyledi. Ay, şöyle devam etti:

"Şu an aktif olarak Ergani Makam Spor'da devam ediyorum. 2 yıl Diyarbekirspor'da oynadım, transfer oldum. Futbol hayallerimi gerçekleştirdim şimdi de antrenörlük belgesi almak istiyorum. Bana sürekli dediler ki; lise diploman yok. Maçlarımı tamamladıktan sonra lise diplomasını sorun ettiler. Açık öğretimden lise diplomamı da aldım. Artık bir sorun kalmadı. Antrenör olmak istiyorum. Eğer antrenör olursam da Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak istiyorum. 6 yaşından bu yanadır sarı-lacivert renklerle büyüdüm. Koyu bir Fenerbahçeliyim, hayallerimden biri de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak. İnşallah da alırım. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile de tanışmak isterim. Hayallerime kavuştuktan sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda maddiyatı düşünmeden hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI
AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI
AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI
AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI

Fenerbahçe, Futbol, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AZİZE, ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI - Son Dakika
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