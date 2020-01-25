"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Azize Çelik' ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı (2) - Son Dakika

"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı (2)

6 saat önce

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı.

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı. (2)

Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı (2)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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