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"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı (3)
6 saat önce
Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:39 Kaynak: AA
Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı. (3)
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