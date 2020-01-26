Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı

12 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından 17 saat sonra kurtarılan Cengiz Çelik, o anları anlattı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından 17 saat sonra kurtarılan Cengiz Çelik, o anları anlattı.

Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik ve ailesi, 17 saat sonra kurtarılmıştı. Azize'nin eşi olan Cengiz Çelik, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşadıklarını anlattı. Çelik, "Enkaz altında kaldık ailecek. Bir de karşı komşumuz Ayşe abla vardı. Onunla iletişim kuran da annesi. İki tane bayan vardı onları uyandırmaya çalıştık. Birbirimizi uyandırmaya çalıştık, uyanık kalarak. Sabrettik, yetkililer de bizi kurtardı çok şükür" dedi.

Göçük altındayken irtibat kurdukları UMKE görevlisine teşekkür eden Çelik, "Sürekli teselli vererek çok yardımcı oldu. Allah razı olsun ondan" dedi.

Eşimin kendilerinden daha aşağıda kaldığını anlatan Çelik, "Bizden seviyesi aşağıdaydı. Aynı seviyede olsaydık belki durumu daha kritik olurdu. Yaşamazdı belki. Vestiyer üzerine yıkılmış" dedi.

Cengiz Çelik ve ailesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalmış ve Azize Çelik'in UMKE görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi büyük yankı uyandırmıştı.

(İHA)

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı

Fırat Üniversitesi, Cengiz Çelik, Mustafapaşa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı
Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:28:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]