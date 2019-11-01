Son Dakika Haberleri: Azize daha başlamadan ses getirdi
Son Dakika Magazin Azize daha başlamadan ses getirdi

Azize daha başlamadan ses getirdi

6 saat önce

Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Azize daha başlamadan ses getirdi, System.String[]

Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.


Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu "Azize", imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı dizide Buğra Gülsoy ve Hande Erçel başrolde. Dizinin oyuncu kadrosunda Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek de var.

Volkan Kocatürk, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:47 
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