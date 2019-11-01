Azize daha başlamadan ses getirdi

Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu "Azize", imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı dizide Buğra Gülsoy ve Hande Erçel başrolde. Dizinin oyuncu kadrosunda Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek de var.