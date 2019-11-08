Azize'den iddialı kadro

Hep birlikte objektif karşısına geçen oyuncular, şıklıklarıyla göz doldurdu. Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan "Azize", imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor.



Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı "Azize"de Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.



Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmeni ise Volkan Kocatürk.