Son Dakika Haberleri: Azize'den iddialı kadro
Son Dakika Magazin Azize'den iddialı kadro

Azize'den iddialı kadro

6 saat önce

Hep birlikte objektif karşısına geçen oyuncular, şıklıklarıyla göz doldurdu.

Azize'den iddialı kadro, System.String[]

Hep birlikte objektif karşısına geçen oyuncular, şıklıklarıyla göz doldurdu. Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan "Azize", imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor.


Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı "Azize"de Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.


Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmeni ise Volkan Kocatürk.

Volkan Kocatürk, Love Story, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 
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