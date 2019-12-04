Azize her şeyi itiraf ediyor!

Azize 3 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Azize, Balkan'ın yaşadığı öğrenir ve alamadığı intikamının peşindedir. Kartal tarafından Balkan'ın tedavisi için zorunlu olarak görevlendirilen Azize, içten içe Balkan'ın ölmesini ister. Kardeşinin bağlı olduğu makineden ayrılacağını öğrenen Azize, Yiğit'i son kez görebilmek için hastaneye gitmek ister. Azize, hastaneye gidebilmek için Kartal'ı sonunda ikna eder. Ancak Azize, ardında bıraktığı video ile Alpanlara karşı büyük bir meydan okur. Çünkü videoda Balkan'ı neden öldürmek isteyenin kendisi olduğunu ve çok daha fazla sırrını açıklar. Azize'nin bıraktığı videoyu kim bulacak?



