Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor! - Son Dakika Magazin

Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor!

6 saat önce

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Kartal, Azize'yi Balkan'dan korumak için annesinin evine götürür.

Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor!, System.String[]

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Kartal, Azize'yi Balkan'dan korumak için annesinin evine götürür. Kartal, Azize'yi sakladığı ne varsa anlatması için zorlar. Azize ise farkında olmadan güven duyduğu Kartal'a sonunda her şeyi anlatır. Kartal, Azize'nin neden ısrarla evde kalmak istediğini artık anlar. Genç kızın ailesinin ve kardeşinin başına gelenlerden Alpanların sorumlu olması Kartal'ı derinden sarsar. Azize artık Kartal'dan hiçbir şeyi saklamaz ve kardeşini Barbaros'un elinden kurtarması için Kartal'dan yardım ister. Kartal, Yiğit'i kurtarabilecek mi?


Aralık, Kartal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:15 
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